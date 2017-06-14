В беседе Виктора Бута с журналистом RT нет ничего незаконного — правозащитник

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Москва, 14 июня. Российские правозащитники дадут оценку санкциям в отношении Виктора Бута за беседу с журналистом RT, которого не было в списке разрешенных контактов, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

Ничего противозаконного нет в том, что к беседе с осужденным в США россиянином Виктором Бутом был привлечен российский журналист, заявил правозащитник Александр Брод. «Будем наблюдать, какое наказание вынесут Буту за это нарушение в мнениях американского правосудия. И российские, и американские правозащитные организации должны будут дать оценку этому решению», — сказал он.

По словам Брода, есть сомнения, что Буту увеличат срок заключения, однако могут поместить в изолятор, либо вынести предупреждение. Отметим, что ранее в отношении Бута было возбуждено разбирательство за беседу с сотрудником СМИ, который не был внесен в список разрешенных контактов тюрьмы Марион, пишет RT.