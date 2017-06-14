Суд в Киеве признал законным указ Порошенко о запрете российских соцсетей

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Киев, 14 июня. Высший административный суд Украины отказался отменить указ президента страны Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей, заявил председательствующий судья Александр Нечитайло.

«В удовлетворении иска… отказать», — констатировал судья.

Таким образом, суд признал законным указ Порошенко о запрете российских социальных сетей, в частности «ВКонтакте» и «Одноклассники». Иск студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева был отклонен.

Ранее в Верховной раде заявили, что закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на территории Украины вступит в силу 15 июня текущего года.