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Украина
Суд в Киеве признал законным указ Порошенко о запрете российских соцсетей
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Суд в Киеве признал законным указ Порошенко о запрете российских соцсетей

17:03  14 Июня 2017
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Суд в Киеве признал законным указ Порошенко о запрете российских соцсетей

Киев, 14 июня. Высший административный суд Украины отказался отменить указ президента страны Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей, заявил председательствующий судья Александр Нечитайло.

«В удовлетворении иска… отказать», — констатировал судья.

Таким образом, суд признал законным указ Порошенко о запрете российских социальных сетей, в частности «ВКонтакте» и «Одноклассники». Иск студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева был отклонен.

Суд в Киеве признал законным указ Порошенко о запрете российских соцсетей

Ранее в Верховной раде заявили, что закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на территории Украины вступит в силу 15 июня текущего года.

Катерина Тимошенская
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