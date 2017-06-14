Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Стрелявший в американского конгрессмена в Вирджинии задержан
Triangle Created with Sketch.

Стрелявший в американского конгрессмена в Вирджинии задержан

15:55  14 Июня 2017
252

Стрелявший в американского конгрессмена в Вирджинии задержан

Вашингтон, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял в американского конгрессмена Стива Скализа. Об этом сообщили представители полиции Александрии.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента на мероприятии Конгресса Соединенных Штатов Америки в штате Вирджиния пострадали пять человек.

«Полиция расследует беспорядочную стрельбу», — отметили полицейские.

Напомним, ранее стало известно о том, что член Республиканской партии США Стив Скализ получил ранение.

#сша #стрельба
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть