Стрелявший в американского конгрессмена в Вирджинии задержан

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Вашингтон, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял в американского конгрессмена Стива Скализа. Об этом сообщили представители полиции Александрии.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента на мероприятии Конгресса Соединенных Штатов Америки в штате Вирджиния пострадали пять человек.

«Полиция расследует беспорядочную стрельбу», — отметили полицейские.

Напомним, ранее стало известно о том, что член Республиканской партии США Стив Скализ получил ранение.