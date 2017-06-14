Стрелявший в американского конгрессмена в Вирджинии задержан
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Вашингтон, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял в американского конгрессмена Стива Скализа. Об этом сообщили представители полиции Александрии.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента на мероприятии Конгресса Соединенных Штатов Америки в штате Вирджиния пострадали пять человек.
«Полиция расследует беспорядочную стрельбу», — отметили полицейские.
Напомним, ранее стало известно о том, что член Республиканской партии США Стив Скализ получил ранение.
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