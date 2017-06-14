Украинские СМИ анонсировали скорую встречу Порошенко с Трампом

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Киев, 14 июня. Украинский президент Порошенко на будущей неделе может приехать в США с государственным визитом и провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Отмечается, что между Киевом и Вашингтоном была достигнута «договоренность о полноценных переговорах глав двух стран», сообщает интернет-издание «Европейская правда», ссылаясь на свои источники.

«Речь идет о полноценном визите Порошенко в столицу США, в ходе которого он планирует встретиться в том числе с президентом Трампом», — пишет издание.

По данным другого собеседника, визит главы Украины состоится уже на следующей неделе.

Ранее дипломатическое ведомство Украины сообщило о подготовке встречи Порошенко и французского президента Эммануэля Макрона.