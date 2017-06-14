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Стало известно о состоянии раненного при стрельбе конгрессмена США
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Стало известно о состоянии раненного при стрельбе конгрессмена США

16:26  14 Июня 2017
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Стало известно о состоянии раненного при стрельбе конгрессмена США

Вашингтон, 14 июня. Состояние высокопоставленного американского конгрессмена Стива Скализа, раненного при стрельбе в предместье Вашингтона, оценивается как стабильное. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее стало известно, что Скализ был ранен во время стрельбы на бейсбольной площадке, где он тренировался вместе с помощниками. Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, произведя порядка 50-100 выстрелов. Сенатор получил ранение в бедро. 

Ранее стрельба произошла на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Вирджиния. 

#скализ
Владимир Багров
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