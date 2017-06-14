ВМФ РФ получит дополнительную защиту от торпед и донных мин

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Москва, 14 июня. Военно-морской флот РФ получит новое оборудование для быстрого размагничивания кораблей в море.

Военные специалисты рассказывают, что размагничивание корабля является обязательной процедурой перед каждым выходом в море. Мероприятие занимает несколько суток и проводится только на военно-морских базах. Размагничивание позволяет улучшить работу навигационных приборов и повысить защищенность корабля от высокоточных видов оружия.

Новейшие суперконденсаторы позволяют провести размагничивание прямо в море одним нажатием кнопки, пишут Известия. Прибор защитит российские корабли от торпед с магнитным наведением и донных мин. Оборудование уже прошло испытания на большом десантном корабле «Иван Грен».