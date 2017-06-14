ЛНР: ВСУ перебрасывают технику и вооружение, готовясь к прорыву в Донбассе

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Луганск, 14 июня. Украинские силовики продолжают формировать ударную группировку на линии соприкосновения в Донбассе, стягивая к линии соприкосновения тяжелую технику и вооружение. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«По данным нашей разведки, ВСУ проводят подготовку к наступательным действиям и готовятся к новой «активной фазе» вооруженного конфликта. С этой целью киевские силовики стягивают вооружение и военную технику к линии боевого соприкосновения», — отметил он.

Марочко добавил, что в последнее время украинские силовики активизировали радиоэлектронную разведку, а также деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, значительно увеличены поставки боеприпасов подразделениям ВСУ на передовой.