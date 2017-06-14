Де Мистура назвал ориентировочную дату переговоров по Сирии в Женеве

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Женева, 14 июня. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал ориентировочную дату проведения сирийских переговоров в Женеве. По его словам, они должны состояться в июле. Более конкретную дату он называть не стал.

«Я пока не назову точных дат, но переговоры должны состояться в июле, и они состоятся в июле — после Рамадана», — уточнил он в беседе с журналистами.

Июль обещает стать довольно насыщенным месяцем в плане обилия важных политических мероприятий. В первых его числах в Астане должен начаться пятый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

На начало месяца запланирован и саммит G30 в Гамбурге, где, возможно, состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Де Мистура заметил, что переговоры в Женеве, вероятно, пройдут после встреч в Астане..