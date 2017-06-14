Пальмира: позиции ИГ на востоке Хомса полностью уничтожены

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Пальмира, 14 июня. Боевики «Исламского государства»* лишились всех позиций и укреплений к востоку от древнего города Пальмира.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило о полном крахе террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восточных районах Пальмиры. Это стало возможным после массированного наступления группировки союзных войск вдоль трассы Хомс-Дейр эз-Зор.

По данным министерства обороны Сирии проправительственные отряды полностью освободили от террористов весь район Арак, которые включает стратегически важную насосную станцию Т-3. Игиловцы удерживали эту территорию в течение трех лет. Отмечается, что боевики полностью потеряли контроль и над районом Талила.

* Организация запрещена на территории РФ.