Команда ликвидаторов: Ольга Туханина об истинной цели протеста на Тверской

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Если группа граждан постоянно сообщает окружающим, что намерена в самое ближайшее время покорить Эверест, но вместо тренировок и покупки оборудования каждый вечер собирается в баре, чтобы распивать алкогольные напитки, то окружающие быстро смекнут: перед ними не альпинисты, а пьяницы.

И никому не будет дела до того, что эти граждане заявляют в публичном пространстве. Никто не будет заходить к ним в бар и взывать: «Зачем вы так поступаете? Вы же так никогда не покорите вершин!»

Фраза «Что же вы так убиваетесь, вы же так никогда не убьетесь» потому и веселит народ, что перед нами каламбур: убиваться — это одно, а желать убить себя — совсем другое.

Иными словами, если кто-нибудь декларирует одни цели, а на выходе неизменно получает результат от этих целей далекий, то надо сделать простой вывод: это не ошибка. Цели, которые заявлены, совсем не те, которых реально хотят добиться.

От раздражения к насилию

После митинга протеста на Тверской, когда москвичам и гостям столицы протестующие натурально сорвали праздник, многие комментаторы начали разводить руками. Как же так — от протестов пострадали никакие не власти, а потенциальные сторонники и потенциальные избиратели. Неужели организаторы этого действия не понимают, что могут потерять поддержку даже тех, кто прежде относился к ним с симпатией?

Раз за разом такое происходит, и раз за разом возникают одни и те же вопросы. Хотя ответ очевиден и лежит на поверхности.

Ни господин Навальный, ни его верные сторонники, ни те, кто за ним стоят, не желают никакой благосклонности никаких избирателей. Даже цели такой нет. Цели совершенно иные.

Наши западники давным-давно поняли, что благосклонность народа ими утрачена надолго, если не навсегда. После возвращения Крыма ни один политик в России не может рассчитывать на серьезный успех, если он признает Крым украинским или же стесняется внятно ответить на вопрос, кому принадлежит спорный полуостров.

Но без отмашки Запада признать Крым российским наша либеральная оппозиция никак не может. Своего мнения у нее не существует, это мнение всегда полностью совпадает даже не с мнением Госдепа, а с мнением CNN. Дело тут не в финансировании, хотя и оно бывает немаловажным, а в самом образе мыслей.

На что же, в таком случае, может рассчитывать несистемная оппозиция? Исключительно на дестабилизацию внутри страны. Созданием такой дестабилизации господа планомерно и небезуспешно занимаются. Им, в общем, все равно, кто вызывает раздражение у мирного обывателя — власти или же они сами. Главное, чтобы раздражение нарастало, желательно до тех пор, пока оно не перейдет в прямое насилие.

Кто такой Навальный?

12 июня без жертв обошлось только по самой счастливой случайности. Об этом свидетельствуют многочисленные рассказы присутствовавших в этот день на Тверской, а также видео очевидцев. Митингующие вели себя нагло, по-хамски, такое поведение отлично нам известно по событиям на Украине. Молодежь моментально превращается в воинствующих хунвейбинов, а любой, кто хоть словом или взглядом перечит революционной массе, в миг становится «прокремлевской сволотой».

На этот раз «прокремлевскими» сделались реконструкторы. В их отношении наши интеллигентнейшие либералы не скупятся на разные эпитеты. Тут и «великовозрастные дебилы, которые не нашли себя в жизни». Тут и «мерзавцы, напялившие на себя форму НКВДшников». Тут и многое другое.

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Радикализация протеста самым естественным образом приводит к радикализации тех, кто этот протест активно не поддерживает. В Сети спрашивают: надо ли в следующий раз приносить свои шлемы и дубинки, чтобы принять участие в разгоне, или же ОМОН выдаст их на месте? Такой вот юмор, в котором уже нет ничего смешного.

У противников оппозиции вопросов к ней становится все меньше и меньше. Зато появляются вопросы к властям. И первый вопрос не только назрел, но и перезрел: ху из мистер Навальный? Что за защитное поле окутывает этого невнятного человека? Почему его, при наличии условных сроков, спокойно отпускают за рубеж?

Там, где нет прямого и ясного ответа, закономерно начинают складываться теории заговора. То ли за Алексеем стоит одна из башен Кремля, то ли он сам работает на ФСБ.

В любом случае, подковерные игры с такими вещами ничего хорошего никому не сулят. Легко заиграться. На память многим приходят сложные комбинации царской охранки, которые в итоге привели к полному развалу страны.

Людей понять можно. Мы живем в государстве, которое дважды за один век оказывалось на краю гибели. Революционные потрясения сопровождались реками крови, были изломаны сотни тысяч судеб. Некоторые полагают, что третьего раза наша страна уже просто не переживет.

Просроченная прививка

Тем более что под боком есть красочный пример Украины. Его активно используют в пропаганде, но иногда складывается ощущение, что серьезных выводов из этого примера не сделано. На семнадцатом году стабильности люди не могут прогуляться по главной улице страны без риска для себя и своих детей — в день национального праздника.

Принято считать, что украинская прививка весьма основательна. Однако практика убеждает в обратном. У многих из нас на Украине были друзья, признававшие Майдан 2004 года серьезной ошибкой. Еще в декабре 2013 года они нас успокаивали и потешались над новым Евромайданом. А уже в феврале напялили кастрюли, скакали с воплями «москалей на ножи» и приходили к нам на страницы, чтобы сообщить, какие мы все рабы и мерзавцы. Изменения были настолько скоротечными, что кружилась голова. И, однако же, все их наблюдали, что называется, в прямом эфире.

К сожалению, после каждой волны митингов приходится видеть, что и у нас ничего не стоит на месте. Разумные вчера люди сегодня заламывают руки, жалеют «онижедетей», ненавидят Кремль, попов, ментов и реконструкторов.

Эффективного противоядия в результате так и не найдено. Складывается впечатление, что все мимо, все не о том. Радикальных сторонников Навального никакие его провальные интервью, никакие его проигрыши в судах ни в чем не убедят.

Не зря же он так раздражается перед камерой. Какая медицина? Какие программы? Какие цифры? К чему эти дурацкие вопросы? Вопрос есть один — как взять власть? Ну или расшатать ситуацию до степени полного безвластия. К чему спрашивать у команды ликвидаторов, как они собираются улучшать жизнь персонала? Они не для этого предназначены. Персонал пойдет вон.

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Общество начинает уставать от регулярных «навальнингов», от бесконечных плевков себе в лицо с экранов федеральных каналов, от бестолковой внутренней политической повестки. Пока это раздражение спорадическое и глухое. Но кто знает, что будет в дальнейшем?

Ориентироваться на социологические службы? Но иногда это себе дороже. Тут у нас перед глазами — выборы в США, где, конечно, должна была победить Клинтон. И референдум в Британии, на котором должны были выиграть сторонники ЕС. «Никто не мог предположить».

Возможно, конечно, алармизм здесь чрезмерен и не к месту, но уж больно высоки ставки. Так или иначе, это касается всех.