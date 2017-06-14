Голландские рыбаки поймали двухголового дельфина

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Амстердам, 14 июня. Голландские рыбаки случайно поймали дельфина с двумя головами. Это произошло во время сплава по Северному морю.

В конце мая Хенк Танис и его друзья отправились рыбачить в район Северного моря примерно в 30 км от берегов Нидерландов. Вытащив из моря улов, они обнаружили в ней новорожденную морскую свинью с двумя головами.

Two-headed porpoise caught in fishing net is first ever found https://t.co/LlMaDlXqVR pic.twitter.com/iCQ8D1p5U2 — New Scientist (@newscientist) June 14, 2017

Маленький дельфин был похож на сиамских близнецов — у него две головы, три глаза и одно тело с обычным набором конечностей и органов. Изрядно испугавшись, рыбаки решили избавиться от находки и отпустили «улов» обратно в море.

Однако перед этим мужчины сделали несколько снимков «сиамского дельфина», которые впоследствии оказались в руках ученых. По словам экспертов, дельфиненок, скорее всего, умер сразу же после рождения. Рыбакам не стоило выбрасывать его в море. Изучение «двухголовых» морских животных позволило бы ученым выяснить причину подобных мутаций.