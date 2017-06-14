Главком ВКС РФ назвал безопасность приоритетом конкурса «Авиадартс-2017»

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Воронеж, 14 июня. Безопасность конкурса «Авиадартс» и контроль состояния авиатехники являются главным приоритетом ВКС РФ, заявил главком Виктор Бондарев.

Летчики должны приступать к конкурсной программе «Авиадартс», будучи хорошо подготовлены, заявил главком ВКС РФ Виктор Бондарев. По словам генерал-полковника, безопасности полетов уделяется первостепенное значение – необходимо осмотреть технику, подготовить боеприпасы и соблюсти все необходимые меры.

Он отметил рост уровня мастерства российских пилотов, в том числе благодаря участию в конкурсе «Авиадартс». Сегодня в Воронеже стартовал Всероссийский этап конкурса, который пройдет до 27 июня, в нем примут участие свыше 60 экипажей.