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Происшествия
Подмосковный пенсионер расстрелял двух человек во время ссоры
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Подмосковный пенсионер расстрелял двух человек во время ссоры

16:04  14 Июня 2017
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Подмосковный пенсионер расстрелял двух человек во время ссоры

Москва, 14 июня. В подмосковном Климосвске пенсионер обстрелял двух мужчин. Как информирует пресс-служба ГУ МВД по области, пострадавшие были госпитализированы с ранениями.

Согласно приведенным данным, 60-летний местный житель повздорил с мужчинами 1980 и 1983 годов рождения. В результате он открыл по ним стрельбу. Пострадавших доставили в подольскую больницу с огнестрельными ранениями грудной клетки и шеи.

В настоящее время стрелок задержан, против него возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что безработный, проживающий в доме лесника, расстрелял трех мужчин в Подольске

#подмосковье
Тимур Румянцев
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