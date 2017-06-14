Сирия сегодня: «Хезболла» создает военную базу, курды вступились за езидов на севере провинции Алеппо

В Избранное

Скопировать

Сирия, 14 июня. Минобороны Сирии сообщает о «коллапсе позиции ИГ»* к востоку от Пальмиры. «Хезболла» создает военную базу у сирийско-иракской границы. Курды сообщают о бесчинствах протурецких боевиков на севере провинции Алеппо. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Путь на Дейр эз-Зор

Сирийская Арабская Армия (САА) стягивает силы к востоку от Пальмиры. После того как сирийские военные при активной поддержке бойцов ливанского движения «Хезболла» освободили селение Арак и расположенные в его окрестностях нефтегазовые поля, военное командование в Дамаске стало готовиться к наступлению на стратегически важный город Ас-Сухна. Приказ о массовой мобилизации правительственных сил в регионе уже отдан. Сегодня подкрепление было переброшено к передовым позициям сирийских военных.

Битва за Арак была чрезвычайно ожесточенной. Ас-Сухна является даже более сложной целью, так как многие арабские племенные общины, населяющие регион, все еще лояльны ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Как сообщает новостное агентство Al-Masdar, военное командование сирийской армии не рассчитывает, что город удастся взять быстро или малой ценой, а потому готовится к серьезным боестолкновениям. С другой стороны, если у САА получится взять Ас-Сухну, это откроет для правительственных сил прямую дорогу в провинцию Дейр эз-Зор.

ИГ оставляет позиции

Готовя наступление по направлению к Дейр эз-Зору, сирийские военные всеми силами стараются обезопасить свой тыл и расширить пояс безопасности вокруг Пальмиры. Ранее древний город уже один раз был потерян из-за того, что САА недостаточно плотно контролировала прилегающую местность, потому такая тактика кажется только оправданной. Здесь, впрочем, успехи правительственных войск до сих пор не очевидны.

С одной стороны, сегодня сирийское Минобороны сообщило, что сопротивление боевиков ИГ на ближайшем к Пальмире участке автотрассы, соединяющей город с Дейр эз-Зором, было полностью подавлено. По заявлению военных, победа под Араком и освобождение насосной станции Т-3 привели к полному «коллапсу позиции ИГ» в сельской местности к востоку от Пальмиры.

Тем не менее за пределами района автотрассы ситуация далеко не так спокойна. Как сообщил корреспондент ФАН, последние несколько суток террористы ИГ наносили точечные удары по позициям САА и ополченцев на нефтяных и газовых месторождениях под древним городом.

«Хезболла» создает военную базу

«Хезболла» и правительственные силы укрепляются на сирийско-иракской границе. Сегодня они создали военную базу в деревне Аль-Буда (Al-Boudah) в юго-восточной части провинции Хомс. Следует отметить, что данная деревня расположена всего в нескольких километрах от пограничного пункта Ат-Танф, где закрепились американцы.

Со своей новой базы военные и их ливанские союзники планируют наладить кооперацию с иракской армией. После этого они совместными силами будут противодействовать террористам ИГ, действующим в приграничных районах. В дальнейшем САА и ее союзники планируют установить контроль и над оставшейся частью иракско-сирийской границы.

Курды вступились за езидов

Курдский национальный совет обвиняет протурецкие формирования на севере провинции Алеппо в этнических чистках и мородерстве.

Недавно туркоманские отряды захватили деревню Эли-Кино (Elî Qîno) районе Эфрин. После этого они похитили и изгнали из их домов сотни сирийских граждан. При этом точкой демаркации для туркоманов выступал национальный признак. Все незаконно переселенные лица были езидами. Также сообщается, что протурецкие боевики конфисковали у жителей Эли-Кино их имущество.

Езиды — обособленная этноконфессиональная группа, традиционно ассоциируемая с сирийскими курдами.

* Организация запрещена на территории РФ.