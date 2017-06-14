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Экономика
Турция отказалась от инспекции мясных предприятий России — Россельхознадзор
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Турция отказалась от инспекции мясных предприятий России — Россельхознадзор

15:38  14 Июня 2017
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Турция отказалась от инспекции мясных предприятий России — Россельхознадзор

Москва, 14 июня. Турецкая сторона решила не проводить инспекцию мясных предприятий России. Об этом сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. 

Предполагалось, что Россельхознадзор встретится с турецкой делегацией на переговорах в Москве 13 июня; основными темами переговоров станут вопросы ветеринарии и фитосанитарии. После этого в плане значилась инспекция российских предприятий по производству мясной продукции в Брянской, Оренбургской и Московской областях. 

Однако турецкие делегаты «передумали», и встреча не состоялась, сообщила Мелано. 

«Они даже визы делать не стали, инспекции тоже не будет», — приводит ее слова ТАСС.

#турция #россельхознадзор #мелано
Владимир Багров
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