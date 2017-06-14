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Россия
Медведев призвал решить проблему растущего госдолга регионов
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Медведев призвал решить проблему растущего госдолга регионов

15:48  14 Июня 2017
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Медведев

Москва, 14 июня. Госдолг российских регионов продолжает расти, поэтому власти страны должны задуматься о поддержке тех субъектов, которые испытывают слишком большую нагрузку. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В абсолютном выражении объем государственного долга регионов все-таки продолжает расти. Причем для целого ряда субъектов долговая нагрузка остается сопоставимой с объемами региональных бюджетов, а в некоторых регионах она превысила доходы бюджетов», — сказал он.

Медведев

По данным правительства, существенный рост госдолга зафиксирован в Псковской и Костромской областях, Хакасии, Марий Эл. Как пишет «Парламентская газета», в этих субъектах размер госдолга в 1,5 раза больше суммы налоговых и неналоговых доходов. Медведев призвал подумать о способах поддержки этих регионов для снижения нарастания долговой нагрузки.

Добавим, ранее кабмин выделил более 350 млн рублей на ремонт диспансеров и больниц в регионах. Средства направят на ремонт медучреждений в Магаданской, Псковской, Челябинской областях, а также в Чувашии и Красноярском крае.

Алексей Громов
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