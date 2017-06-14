Житель Балашова более полугода насиловал свою малолетнюю дочь

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Москва, 14 июня. Следователи Саратовской области возбудили дело против 53-летнего педофила, который подозревается в изнасиловании своей дочки 2003 года рождения. Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье.

По версии следствия, с октября 2016 по июнь 2017 года подозреваемый в своем частном доме в городе Балашов насиловал собственную дочь, которая не могла дать ему отпор. Только недавно об этом стало известно соседке, которая сразу же сообщила о преступлении в правоохранительные органы.

«Следователь изучит условия жизни и воспитании ребенка, даст правовую оценку действиям сотрудников органов системы профилактики и проверит роль учебного учреждения в организации работы с девочкой. Семья на профилактических учетах в органах внутренних дел и администрации не состояла», — сообщили в СУ СК Саратовской области.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.