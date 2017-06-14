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Общество
Съезд с КАД на Московское шоссе в Петербурге перекроют на два дня
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Съезд с КАД на Московское шоссе в Петербурге перекроют на два дня

15:22  14 Июня 2017
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Съезд с КАД на Московское шоссе в Петербурге перекроют на два дня

Санкт-Петербург, 14 июня. Сегодня в 18 часов перекроют съезд с кольцевой автодороги на Московский проспект в Северной столице, где в течение двух дней планируется проведение дорожных работ.

Об этом рассказал начальник территориально-ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности на переходно-скоростной полосе будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область на Московское шоссе», — цитирует его «Комсомольская правда — Петербург».

Съезд будет закрыт два дня, по 16 июня, добавил Пузыревский. Водителям о перекрытии сообщат при помощи табло, куда будет выводиться информация.

Алексей Громов
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