Новости США: в Вирджинии ранен конгрессмен, Трампу — 71, баскетболист-дипломат Родман и Ким Чен Ын

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США, 14 июня. Неизвестный устроил стрельбу по членам конгресса во время бейсбольного матча в Вирджинии, президент США Дональд Трамп отмечает 71 день рождения, генпрокурор Джефф Сешнс никогда не получал достоверных отчетов о «вмешательстве России в выборы в США». Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Стрельба по конгрессменам

В городе Александрия, штат Вирджиния, неизвестные открыли стрельбу по конгрессменам во время бейсбольного матча, сообщает служба новостей телеканала CBS News. По имеющейся информации ранение получил координатор Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис, его помощник и еще несколько человек. Политик получил ранение бедра, а его помощнику выстрелили в грудь. В общей сложности, неизвестные произвели более 50 выстрелов.

Полиция Александрии на своей официальной странице в Twitter сообщила о задержании одного подозреваемого.

На матче присутствовал республиканец Мо Брукс и еще ряд политических деятелей США. Сам Брукс сказал, что сейчас его голос не дрожит, и он этому очень рад.

#BREAKING Congressman Steve Scalise among those shot in attack at Virginia baseball field.



Watch: https://t.co/AYKUHQqGY0 pic.twitter.com/D1SsQJIyvN — CBSDFW (@CBSDFW) June 14, 2017

Слушание по делу Сешнса

Генпрокурор США Джефф Сешнс отказался отвечать на вопрос, был ли у них с президентом Дональдом Трампом разговор по поводу того, как бывший директор ФБР Джеймс Коми справляется с расследованием якобы «вмешательства России в выборы США», сообщает The Washington Post. Сешнс также не ответил на многие другие вопросы разведывательного комитета, ссылаясь на политику министерства юстиции, защищающую приватные беседы между секретарями кабинета и президентом.

Кроме того, он подтвердил показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми. По словам Сешнса, Коми действительно выражал «беспокойство» после встречи наедине с Трампом. Однако экс-глава ФБР не раскрыл ему никаких подробностей этой беседы.

Также Сешнс сказал, что его никто не информировал о «вмешательстве России в выборы в США», и вся информация, которую он узнал, была из газет. «Я никогда не получал подробного отчета о том, как произошла хакерская атака, или как информация повлияла на кампанию», — заявил Сешнс.

Трамп и попытки отмены закона о здравоохранении

Президент Дональд Трамп грубо высмеял попытку Палаты представителей Конгресса США отменить действующий закон здравоохранения, назвав ее «оскорбительной», сообщает газета The New York Tomes. Тем самым, как отмечает обозреватель издания, Трамп вовлек себя в битву в сенате, которой его соратники-республиканцы очень хотели бы избежать. Совсем недавно он называл эту же попытку «отличным планом». Но теперь он предложил своим соратникам подумать над чем-то более «щедрым, добрым и сердечным».

Дилемма Трампа

Дональд Трамп, вероятно, в ближайшем будущем столкнется с мучительным решением: накладывать ли вето на новые двухпартийные санкции против России, отчасти из-за «вмешательства России в выборы США», которое по утверждению Трампа является всего лишь выдумкой демократов, или нет, пишет The New York Tomes. Новые санкции не отменят старые, а только усугубят и закрепят их.

Happy BDay Mr. President

Президент США Дональд Трамп сегодня отмечает свой 71 день рождения, пишет The Washington Times. Как он будет его отмечать — пока неизвестно. Его сторонники собираются поздравить его, а противники — выйти на акции протеста.

Шоубиз и детская порнография

Звезда YouTube, 24-летний поп-исполнитель Остин Джонс обвиняется в хранении и распространении детской порнографии, сообщает USA Today. По имеющимся данным, Джонс принудил двух 14-летних фанаток снять откровенные видеоролики о себе и отправить их ему в соцсети. Если обвинения подтвердятся, ему грозит минимум 15 лет лишения свободы за каждую пострадавшую.

Аборты и протесты

Новый закон штата Огайо запретит осуществление процедуры аборта после 13 недели беременности, сообщает информационный ресурс Cleveland. 16 женщин, одетых в костюм служанки из сериала «Рассказ служанки», пришли в ратушу, чтобы опротестовать закон. Они прошли в зал и сидели молча во время предварительных слушаний по поводу закона.

Технологии будущего

Генеральный директор Apple Тим Кук наконец подтвердил, что компания работает над технологией самодвижущихся автомобилей, сообщает Business Insider. Он сказал, что компания уже давно работает над этим проектом за закрытыми дверями и рассматривает его как прародителя всех технологий, связанных с искусственным интеллектом.

Родман и КНДР

Бывший американский баскетболист и звезда NBA Деннис Родман прибыл в Северную Корею, сообщает телеканал Fox News. Он утверждает, что «хочет попытаться открыть дверь» в Пхеньян. Ранее, он уже несколько раз бывал в КНДР, и президент Дональд Трамп одобрил его прошлый визит. Родман называет северокорейского лидера Ким Чен Ына своим «лучшим другом», а свои поездки — «баскетбольной дипломатией». Однако он подчеркнул, что освобождение пятерых заключенных в тюрьму в Северной Корее американцев не входит в его планы.