Защитные атаки: почему США нападают на Сирию вместо того, чтобы бороться с ИГИЛ

В Избранное

Скопировать

Когда население США думало, что политика государства в отношении Сирии не может ухудшиться, это произошло. И произошло на прошлой неделе. Американские военные дважды напали на сирийские правительственные войска с военной базы, которую они нелегально занимают в республике. Перевод материала Why Are We Attacking the Syrians Who Are Fighting ISIS? портала Antiwar.com представляет Федеральное агентство новостей.

По словам представителя Пентагона, эти атаки были «защитными» — в силу того, что сирийские бойцы подступали к провозглашенной США зоне «урегулирования конфликта». Сирийские силы преследовали в этом регионе боевиков ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), однако силы США все равно их атаковали.

Вашингтон тренирует еще одну группу повстанцев с базы, расположенной недалеко от границы с Ираком в Аль-Танфе. Американцы утверждают, что сирийские силы, поддерживаемые правительством, представляют угрозу для военного присутствия США. Но Пентагон забыл об одном: прежде всего, у него нет права быть в Сирии. Ни Конгресс, ни Совет Безопасности ООН не легализовали военное присутствие США в Сирии.

Итак, что же дает администрации Трампа право создавать военные базы на чужой земле без разрешения на это правительства? Почему Штаты нарушают суверенитет Сирии и нападают на ее армию, когда та сражаются против ИГИЛ? Почему Вашингтон предпринимает военные действия, которые выгодны исламистам, заявляя в то же время, что его главная миссия в Сирии — ликвидировать «Исламское государство»*?

Пентагон опубликовал заявление о том, что его присутствие в Сирии необходимо — ведь сирийское правительство обладает недостаточной силой, чтобы самостоятельно победить ИГИЛ. Однако зоны деэскалации, созданные сирийцами, русскими, иранцами и турками, привели к сокращению военных действий и возможному прекращению шестилетней войны. Даже если допустить, что сирийская армия слаба, ее слабость обусловлена тем, что США шесть лет содействовали мятежникам.

В чем же на самом деле дело? Почему американские военные занимают эту базу в Сирии? Отчасти для того, чтобы помешать иракцам и сирийцам вместе бороться против ИГИЛ, но больше это связано с Ираном. По мнению Вашингтона, если сирийцы и иракцы присоединятся к борьбе против ИГИЛ при поддержке иранских союзнических шиитских ополченцев, это усилит контроль Ирана в регионе. Президент Трамп недавно вернулся из поездки в Саудовскую Аравию, где поклялся, что не допустит этого.

Но действительно ли проводить такую политику в интересах США, или государство просто делает ставку на ближневосточных «союзников», которые отчаянно хотят войны с Ираном? Саудовская Аравия распространяет свою радикальную форму ислама на недавно умеренные азиатские страны вроде Индонезии. Имеет ли смысл ввязываться в конфликт между суннитами с одной стороны и шиитами с другой? Сирийцы вместе со своими российскими и иранскими союзниками одерживают верх над ИГИЛ и «Аль-Каидой» (деятельность организации запрещена в РФ). Как сказал Трамп, будучи кандидатом, что в этом плохого?

Американцам говорили, что если сирийскому правительству будет позволено освободить Алеппо от «Аль-Каиды», Асад убьет тысячи людей, оказавшихся там в ловушке. Но случилось обратное: жизнь в Алеппо возвращается в нормальное русло. Христиане, которые являются религиозным меньшинством, впервые за несколько лет празднуют Пасху. Неужели американцы не могут просто оставить сирийцев в покое?

Когда доходит до того, что предпринимаемые действия США на самом деле помогают ИГИЛ, это значит, что пришло время остановиться. Настало время для США отказаться от своей опасной и контрпродуктивной политики в Сирии и просто вернуть войска домой.

* Организация запрещена на территории РФ.