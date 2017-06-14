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Происшествия
Конгрессмен-республиканец ранен во время стрельбы на бейсбольном поле в США
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Конгрессмен-республиканец ранен во время стрельбы на бейсбольном поле в США

15:22  14 Июня 2017
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Конгрессмен-республиканец ранен во время стрельбы на бейсбольном поле в США

Вашингтон, 14 июня. Американский конгрессмен, представляющий Республиканскую партию, ранен при стрельбе на бейсбольном поле в США.

Инцидент произошел в штате Вирджиния, передают местные СМИ. Американский конгрессмен был ранен во время стрельбы на бейсбольном поле. Известно, что пострадавший был координатором фракции республиканцев в палате представителей.

По некоторым данным, это было покушение. Подробности происшествия на данный момент уточняются.

Конгрессмен-республиканец ранен во время стрельбы на бейсбольном поле в США

Накануне на вокзале в Мюнхене произошла стрельба. Правоохранительные органы Германии сообщили о раненых. Огнестрельное ранение также получил один из правоохранителей.

 

Катерина Тимошенская
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