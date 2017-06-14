Пик эскалации в Донбассе придется на август — Пушилин

В Избранное

Скопировать

Донецк, 14 июня. Руководство Донецкой народной республики ожидает обострения ситуации в Донбассе в августе. По словам председателя Народного Совета ДНР Дениса Пушилина, это может привести к возобновлению активных боевых действий.

«К сожалению, мы это прогнозировали. Обострение фиксируется к августу, так было и в прошлом, и в позапрошлом году. Мы ждем помощи мирового сообщества для давления на Киев», — отметил он.

Пушилин неоднократно заявлял о неготовности украинской стороны вести диалог о режиме тишины и о попытках Киева подорвать мирный процесс, пишет Донецкое агентство новостей.