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Пик эскалации в Донбассе придется на август — Пушилин
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Пик эскалации в Донбассе придется на август — Пушилин

15:16  14 Июня 2017
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Пик эскалации в Донбассе придется на август — Пушилин

Донецк, 14 июня. Руководство Донецкой народной республики ожидает обострения ситуации в Донбассе в августе. По словам председателя Народного Совета ДНР Дениса Пушилина, это может привести к возобновлению активных боевых действий.

«К сожалению, мы это прогнозировали. Обострение фиксируется к августу, так было и в прошлом, и в позапрошлом году. Мы ждем помощи мирового сообщества для давления на Киев», — отметил он.

Пушилин неоднократно заявлял о неготовности украинской стороны вести диалог о режиме тишины и о попытках Киева подорвать мирный процесс, пишет Донецкое агентство новостей.

#пушилин
Геннадий Плющев
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