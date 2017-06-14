Экономика на голове: что противопоставит Россия новым санкциям США. Колонка Вадима Левенталя

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Накануне в Конгрессе США обнародовали проект новых санкций против России. И если те санкции, о которых шла речь около месяца назад, были скорее символическими — против организаций и лиц, помогающих Асаду — то сейчас все куда серьезнее. Конгрессмены предлагают сократить разрешенный срок кредитования американскими банками российских организаций с 90 дней до двух недель. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков уже успел высказаться — в случае принятия законопроекта нам придется вводить ответные.

Понятно, что на волне нынешней антироссийской истерии в Штатах конгрессмены не проголосовать за такие санкции не смогут — любого, кто выступит против, заподозрят в работе на Москву. И не нужно быть банковским специалистом, чтобы понимать: ограничение кредитования, о котором идет речь, — мера для нашей экономики крайне болезненная.

Современная экономика стоит как гегелевская диалектика — не на ногах, а на голове, на финансовом секторе. Банки и биржи диктуют в ней правила игры, а что касается промышленности и сектора услуг, то они в рамках этой структуры не более чем эманации финансового сектора. Кредит — ключевой инструмент работы банковской сферы. Даже небольшой банк в один день может кредитоваться больше раз, чем один человек за всю свою жизнь. Отключение от кредита для всех участников игры означает мгновенное перемещение в безвоздушное пространство. Ограничение кредита — постепенное отсасывание воздуха. Разумеется, в рамках глобальной финансовой системы именно американский доллар и американские финансовые институты играют ключевую роль.

Очевидно,что никаких сопоставимых ответных болезненных санкций против США мы ввести не можем. А раз так, то США используют кредит как оружие в политической борьбе. Кредит вообще в силу своей сверхважной роли в экономике капитализма часто используется как оружие, причем весьма изобретательно и разнообразно.

Скажем, несколько лет назад у нас на глазах с помощью кредита вся экономика Греции практически бесплатно была передана немецким и американским корпорациям. Норвежский экономист Эрик Райнерт подробно описывает, как с помощью кредита в начале 1990-х была подчистую уничтожена промышленность Монголии. Куда сейчас кредитами загоняют Украину — не видят только сами несчастные обманутые украинцы.

Кредиты МВФ, впрочем, только один из примеров использования задолженности как оружия. Другой показали нам вчера американские конгрессмены: отключение банковского кредитования может быть орудием разрушения экономики.

Двадцать семь лет назад мы разрушили Советский Союз в надежде, что нас на равных примут в семью богатых стран — которые, по выражению Райнерта, «специализируются на богатстве». Возможно, в подобном ключе думали и многие западные политики. Однако с тех пор стало ясно, что пирог мирового богатства не резиновый — и нам просто не позволят в рамках этой системы стать ни «Америкой», ни даже «Финляндией». Значит, будут использованы все инструменты, чтобы разрушить нашу экономику. Кредит — один из важнейших.

Никому на Западе не нужна сильная процветающая богатая Россия — нужна нищая, деиндустриализированная, специализирующаяся исключительно на поставках сырья, желательно раздробленная и демилитаризированная страна. А раз так, то наша интеграция в глобальную финансовую сферу будет использована против нас и никак иначе.

Стало быть, единственный способ для нас сохранить и развивать экономику, поднимать уровень жизни, укреплять обороноспособность и в конечном счете отстаивать независимость и целостность страны — создавать максимально независимую, насколько это только возможно, самостоятельную финансовую систему. Это для нас — вопрос выживания.

Можем ли мы сделать это совершенно сами по себе или для этого нужно использовать инструменты БРИКС и ШОС — вопрос, скорее, технический. Но в высшей степени важно, чтобы наша экономика не зависела от американских банков и бирж. Иначе мы никогда не будем вполне независимы, суверенны в полном значении этого слова.

И еще две вещи: делать это, как говорится, нужно было вчера, времени на раздумья уже нет. Очевидно, что заниматься такой перестройкой экономической системы страны не могут птенцы гайдаровского гнезда — люди, которые двадцать с лишним лет подряд только и делали, что подчиняли нашу экономику американской. Сперва с помощью вашингтонских специалистов, потом самостоятельно. Насколько можно судить, всегда идейно, искренне веря, что делают доброе дело. И это люди, которые до сих пор во многом определяют экономическую политику нашей страны.