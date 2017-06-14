Суд Бразилии обязал любовницу выплатить компенсацию обманутой жене

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Рио-де-Жанейро, 14 июня. Бразильский суд обязал местную жительницу выплатить компенсацию за моральный ущерб супруге ее любовника в связи с рассылкой недвусмысленных фото.

Проживающий в США мужчина завел в Бразилии курортный роман, по окончании поездки он решил разорвать связь и вернуться к законной супруге. Любовница решила взять ситуацию в свои руки и отправила жене своего возлюбленного несколько недвусмысленных снимков. Когда супруга неверного получила откровенные фото, она подала в суд на любовницу, потребовав компенсировать моральный ущерб. В итоге пострадавшая сторона получит от любовницы 4,5 тысяч долларов, пишет «Свободная пресса»