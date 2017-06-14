Житель Кургана получит срок за кражу хаски у инвалида

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Курган, 14 июня. Похитителя щенка по кличке Кент будут судить — ему грозит штраф, исправительные работы или реальный тюремный срок. Материалы дела 22-летнего жителя Курганской области переданы в мировой суд.

Отметим, что жителя Шадринска обвиняют в мошенничестве. Вместе со своей супругой он прибыл в Тюмень в гости к своим знакомым. Во время прогулки компания встретила 35-летнего инвалида второй группы с ДЦП, которого сопровождал 4-месячный щенок по кличке Кент. Обвиняемому понравилась собака, и он попросил инвалида продать ему животное. Когда тюменец отказался, мужчина попросил разрешения погулять с собакой. Инвалид не стал сопротивляться, после чего обвиняемый вместе с собакой скрылись в неизвестном направлении.

Жителю Тюмени пришлось обратиться в полицию. К счастью, сотрудники правоохранительных органов быстро нашли похитителя щенка. Выяснилось, что негодяй пытался продать собаку, передает Ura.Ru.