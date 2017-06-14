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Сирия, 14 июня. САА потеряла несколько позиций в районе дамбы Зулуф в Эс-Сувейде. Коалиция перебрасывает ракетные системы HIMARS из Иордании в район КПП «Ат-Танф». Российская авиация уничтожила склад боеприпасов ИГ* в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили склад боеприпасов ИГ в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: несут потери в результате обстрелов в городах Алеппо и Эс-Сувейда; направили подкрепление на восток Хомса; потеряли несколько укрепрайонов близ дамбы Зулуф в Эс-Сувейде.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло десятки террористов ИГ в результате атаки проправительственных сил на юго-востоке провинции Алеппо; нанесло удары по курдам с беспилотника к востоку от Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась обстрелу со стороны проправительственных отрядов вблизи Даръа; ведет бои с террористами «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа; обстреливает авиабазу САА «Халхала» в Эс-Сувейде.

Курды: ведут бои с ССА в районе городов Дарат Изза и Дер Самъан на севере Алеппо.

Международная коалиция: перебрасывает ракетные системы HIMARS из Иордании к КПП «Ат-Танф» на юге Хомса; нанесла авиаудары в деревне Дибан к юго-востоку от Дейр эз-Зора, есть мирные жертвы; провела бомбардировку в окрестностях Ракки.

Провинция Алеппо

Военный источник в соцсети Twitter (Akhbar961) сообщает о том, что в результате минометного обстрела со стороны боевиков вооруженной оппозиции в районе Аль-Хамдания на окраине города Алеппо был убит один солдат правительственных войск, еще шестеро получили ранения.

Бои разворачиваются между Сирийской демократической армией**** (SDF) и исламистами вооруженной оппозиции в северной части Алеппо. В ходе столкновений были ликвидированы 28 боевиков «свободной армии», а также уничтожены три их БМП в районе городов Дарат Изза и Дер Самъан. Кроме того, был убит один солдат «демократической армии».

Тем временем ВВС Сирии начали вести бомбардировки позиций террористов «Исламского государства»* в поддержку наступления проасадовских отрядов на востоке Алеппо. Десятки террористов были ликвидированы в ходе ожесточенных столкновений, передает информационный портал Al Manar News.

Провинция Хомс

Информационный портал Al Masdar News передает, что к Пальмире прибыло подкрепление проасадовских сил для предстоящей битвы при Ас-Сухне. После освобождения стратегического поля Арак проправительственные отряды Национальных сил обороны (NDF)****** и «Хезболлы» планируют скорое наступление на ключевой форпост «Исламского государства», который находится под контролем террористов ИГИЛ с весны 2015-го года. Если проасадовским войскам удастся преуспеть на данном направлении, будет открыт путь для наступления на Дейр эз-Зор.

Артиллерия сирийской армии вновь открыла огонь по позициям боевиков вооруженной оппозиции на севере Хомса вблизи города Талбиса, передает Twitter-канал (shamnews39). Сведения о потерях исламистов не оглашаются.

Тем временем официальные лица Пентагона подтвердили, что американские военные перебросили свои ракетные комплексы HIMARS из Иордании в район пограничного поста «Ат-Танф» на юге Хомса. Об этом сообщает информагентство Al Masdar News. Ракетно-артиллерийские системы HIMARS могут вести обстрел на расстоянии до 300 километров. Таким образом, в зоне поражения оказывается даже Дамаск.

Руководство коалиции заявляет, что переброска техники была ответом на действия проасадовских войск, которые подтянули свою артиллерию к району объявленной США зоны деэскалации, охватывающей 55-километровый периметр вокруг «Ат-Танфа».

Провинция Дейр эз-Зор

Ранее сообщалось об ожесточенных столкновениях между правительственными войсками и боевиками ИГИЛ в районе Дейр эз-Зора Аль-Хамидия. Военный источник в Twitter (NationalDefens), подконтрольный Национальным силам обороны****** (NDF), сообщает, что российская авиация провела бомбардировку в поддержку САА и уничтожила склад боеприпасов террористов «Исламского государства».

Между тем ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки нанесли очередную серию авиаударов в деревне Дибан к юго-востоку от административного центра провинции. Как сообщает Twitter-канал (Ugarit24) в результате бомбардировки погибли трое мирных жителей населенного пункта.

Провинция Даръа

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в квартале Даръа Аль-Балад к югу от столицы региона, а также в районе Гараз на востоке Даръа, сообщает военный источник в Twitter (SY_Violations). Подразделения проправительственного ополчения открыли огонь по опорным пунктам боевиков на окраине города Тафаc из артиллерийских орудий, передает новостной портал Masar Press Net. Напомним, в столице региона наступление ведут отряды ливанского формирования «Хезболла».

Вновь возобновились столкновения между исламистами «свободной армии» и террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», в юго-западной части Даръа. Согласно данным информационного портала Al Manar News, боевики ССА провели обстрел позиций радикалов ИГИЛ на линии фронта к западу от столицы провинции. О потерях сторон не сообщается.

Провинция Ракка

Военный источник в Twitter (99kk54742) сообщает о том, что один боец из Рабочей партии Курдистана (РПК) был убит в результате удара беспилотника террористов «Исламского государства» к востоку от столицы региона.

Коалиционная авиация тем временем продолжает наносить авиаудары в окрестностях Ракки. Так, пять человек погибли в результате бомбардировки коалиции в деревне Кисрат Шейх Джема в юго-западном пригороде административного центра провинции, передает новостной портал Al Manar News.

Провинция Эс-Сувейда

Военный источник в социальной сети Twitter (badly_xeroxed) сообщает о том, что боевики Сирийской свободной армии штурмуют опорные пункты правительственных войск в районе плотины Зулуф. Появилась информация, что несколько укрепрайонов сирийской армии радикалам удалось захватить.

Кроме того исламисты «свободной армии» ведут постоянные обстрелы административного центра региона, в результате чего, как сообщает источник в Twitter (markito0171), по меньшей мере один сотрудник федеральной полиции получил ранения, а также сгорел полицейский штаб.

Также продолжаются столкновения вблизи военной авиабазы «Халхала» у границы с провинцией Даръа. Боевики продолжают обстрелы в ответ на военную кампанию союзных войск сирийской армии в городе Даръа, передает Twitter-канал (samu496174).

Ирак

Около 50 семей сбежали из районов, находящихся под контролем радикалов «Исламского государства», в провинции Аль-Анбар и достигли города Аль-Ратба, где иракское правительство оказывает прибывшим гуманитарную помощь.

Напомним, боевики ИГИЛ не выпускают гражданское население с оккупированных территорий для того, чтобы использовать жителей в качестве живого жита.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)