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Будущие защитники ДНР помогают своей кровью мирным жителям Донецка
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Будущие защитники ДНР помогают своей кровью мирным жителям Донецка

15:34  14 Июня 2017
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Будущие защитники ДНР помогают своей кровью мирным жителям в День донора

Донецк, 14 июня. Сегодня отмечается международный День донора. Присоединились к этому дню и в ДНР, где сейчас идет война, поскольку потребность в донорской крови для раненных на передовой бойцов и мирных жителей, которые пострадали от украинских обстрелов, как никогда высока. О том, как проходит этот день в Донецке, — в репортаже корреспондентов ФАН.

Донецкий центр переливания крови, в котором хранятся запасы донорской крови и препаратов на ее основе, всегда испытывает потребность в донорах. Людей, которым требуется переливание крови, с началом войны стало особенно много. Зная об этом, курсанты Донецкого общевойскового командного училища выразили желание в День донора сдать кровь, которая так нужна в медучреждениях республики.

«Я со своими товарищами, можно сказать, по зову сердца решил приехать сюда и поучаствовать в сдаче крови. Нас привело сюда чувство долга, чувство ответственности, ведь военный должен не только защищать свою страну, свою Родину, но и помогать своим гражданам, товарищам, боевым друзьям. Сейчас мы сдаем кровь на нужды республики, тому, кому она нужна. Не важно, гражданским или военным», — рассказал курсант Донецкого общевойскового командного училища Стратиенко Алексей.

Будущие защитники ДНР помогают своей кровью мирным жителям в День донора

В целом ситуация с кровью в республике непростая. Недостаток крови ощущается многими больницами, и на выручку жителям в этом вопросе пришли военные.

«Среди мирного населения ситуация обстоит не очень хорошо. Мирное население, в силу своей инертности, занятости не очень хочет сдавать кровь. Потому мы сотрудничаем с нашими военными, военным училищем. Хотелось бы выразить им благодарность, не только от раненых солдат, но и от мирного населения Донецка, которому помогла их кровь», — выразила благодарность исполняющая обязанности заведующей первой амбулатории центра первичной медико-санитарной помощи №2 города Донецка Ирина Сорокина.

Будущие защитники ДНР помогают своей кровью мирным жителям в День донора

Также она выразила желание, чтобы не только военные, но и гражданские проявляли большую активность в добровольной сдаче крови, ведь опасности самому донору это не несет, а вот спасти кому-то жизнь вполне может.

#днр #донбасс #донецк
Олег Никитин
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