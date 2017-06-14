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Общество
Яровая разработала свой вариант клятвы для получения гражданства РФ
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Яровая разработала свой вариант клятвы для получения гражданства РФ

15:37  14 Июня 2017
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Яровая разработала свой вариант клятвы для получения гражданства РФ

Москва, 14 июня. Заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Ирина Яровая подготовила свой вариант текста клятвы для людей, которые вступают в российское гражданство. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Сначала решено собрать все предложения, поговорить с людьми, кто проявляет к этому интерес, сделать общественное обсуждение — и на основе всего этого уже принять решение», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил спикеру Государственной думы Вячеславу Володину подготовить текст клятвы для приема в гражданство РФ.

#рф #яровая
Алексей Громов
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