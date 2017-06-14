Сборная России не намерена бойкотировать чемпионат Европы по боксу на Украине
Харьков, 14 июня. Пресс-атташе Федерации бокса России Влада Романова раскрыла подробности запрета на въезд части российской делегации на Украину для участия в европейском первенстве, которое пройдет в Харькове.
По ее словам, в ближайшее время российского спортсмена Георгия Кушиташвили, двух представителей СМИ и нескольких российских фанатов депортируют.
Она рассказала, что украинские пограничники сняли их с поезда, ничего не объясняя.
«Задержание нескольких человек объяснили тем, что они отдыхали на Крымском полуострове. Теперь въезд на территорию Украины нам запрещен на три года», — передает слова Романовой Газета.Ru.
При этом пресс-атташе подчеркнула, что российская сторона объявлять бойкот не намерена.
По информации телеканала 360, вероятно, главная причина такого решения пограничников заключалась в том, что российский боксер выступал в Севастополе в 2015 году.
Напомним, чемпионат Европы стартует 16 июня в Харькове.