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Спорт
Сборная России не намерена бойкотировать чемпионат Европы по боксу на Украине
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Сборная России не намерена бойкотировать чемпионат Европы по боксу на Украине

15:20  14 Июня 2017
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Сборная России не намерена бойкотировать чемпионат Европы по боксу на Украине

Харьков, 14 июня. Пресс-атташе Федерации бокса России Влада Романова раскрыла подробности запрета на въезд части российской делегации на Украину для участия в европейском первенстве, которое пройдет в Харькове.

По ее словам, в ближайшее время российского спортсмена Георгия Кушиташвили, двух представителей СМИ и нескольких российских фанатов депортируют.

Она рассказала, что украинские пограничники сняли их с поезда, ничего не объясняя. 

«Задержание нескольких человек объяснили тем, что они отдыхали на Крымском полуострове. Теперь въезд на территорию Украины нам запрещен на три года», — передает слова Романовой Газета.Ru

При этом пресс-атташе подчеркнула, что российская сторона объявлять бойкот не намерена. 

По информации телеканала 360, вероятно, главная причина такого решения пограничников заключалась в том, что российский боксер выступал в Севастополе в 2015 году. 

Напомним, чемпионат Европы стартует 16 июня в Харькове. 

#украина #бокс #граница #харьков #че #кушиташвили
Дана Балан
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