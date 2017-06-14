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Женева, 14 июня. Мухаммад Дакниш, отец сирийского мальчика из Алеппо, чей образ был использован западными СМИ как «символ страданий», обвинил псведо-гуманитарную организацию «Белые каски» в циничной торговле образами детей для продвижения своих целей.

По словам отца мальчика, «Белые каски» прибыли на место инцидента до скорой помощи.

«Было тихо и мирно, мы не слышали звуков авиации, — вспоминает он. — Вдруг неожиданно случился взрыв. Во время эвакуации моего сына я был очень удивлен, почему камеры СМИ из Восточного Алеппо у нас оказались прежде «скорой помощи».

Дакниш отметил, что не давал разрешения на съемку. Кроме того, он никому не разрешал торговать фотографией сына.

«У него была маленькая царапина, а они начали говорить, что мальчик в ужасном физическом состоянии, — заметил он. — Они начали торговать моим сыном и всеми детьми Сирии».

Он подчеркнул, что дети должны быть символом мира, а не войны.

Ранее сообщалось, что российский военный госпиталь оказал помощь почти пяти тысячам детей в Алеппо.