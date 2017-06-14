Киев продлил режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита угля

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Киев, 14 июня. Украинский кабмин в пятый раз продлил на месяц действие временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии из-за транспортной блокады Донбасса радикалами.

С 17 февраля текущего года на Украине в энергосистеме действует режим ЧС в связи с блокированием радикалами железнодорожных путей и автодорог Донбасса. По данному маршруту осуществлялись поставки угля на остальную часть Украины. Кабмин в очередной раз продлил режим ЧС, что подразумевает минимизацию работы «антрацитовых» ТЭС за счет генерации энергии на АЭС.

Известно, что мощность «горячего резерва» теплоэлектростанций сокращена до 500 МВт. Напомним, что украинские радикалы объявили блокаду республик Донбасса с 25 января, в марте украинский лидер Петр Порошенко распорядился перекрыть транспортное сообщение с востоком Украины.