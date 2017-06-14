Алеппо: более 13 тысяч мирных жителей получили помощь в российском военном госпитале
Алеппо, 14 июня. Российский военный госпиталь оказал помощь почти пяти тысячам детей в Алеппо.
Российские военные врачи оказывают местным жителям медицинскую помощь, выдают медикаменты и совершают выезды в лагеря беженцев, сообщил руководитель специального военно-медицинского отряда.
С декабря 2016 года по апрель 2017 года российские медики совершили 78 выездов в лагеря беженцев и оказали помощь более 13 тысячам жителей Алеппо, треть из пациентов — дети. Отмечается, что врачи провели 742 операции, из которых более половины являются сложными.
Также российские специалисты выдали местному населению порядка 25 тонн лекарственных препаратов и медицинского имущества.