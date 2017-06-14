Крупный пожар вспыхнул в отеле Стамбула, есть пострадавшие

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Стамбул, 14 июня. Жертвами пожара в одном из стамбульских отелей стали по меньшей мере три человека. О трагедии сообщают местные СМИ.

По их данным, огонь вспыхнул в Skalion Hotel из-за взрыва водяного бойлера, который располагался на нижнем этаже здания. Пожар в считанные минуты распространился по всему холлу, захватив некоторые подсобные помещения. В срочном порядке объявили эвакуацию.

Персонал и оказавшихся в гостинице в момент ЧП туристов вывели из горящего здания. По сведениям СМИ, спасено было порядка 35 человек, но некоторые из них успели надышаться едким дымом, который распространился по всем шести этажам отеля. Информация по погибшим уточняется.