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Весь мир
Боевики ИГ пять часов пытались прорвать оборону армии Ирака в старой части Мосула
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Боевики ИГ пять часов пытались прорвать оборону армии Ирака в старой части Мосула

15:19  14 Июня 2017
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Армия Ирака отразила контратаку ИГ на западе Мосула

Эль-Кувейт, 14 июня. Правительственные силы Ирака отразили масштабную контратаку, которую организовали боевики «Исламского государства» (ИГ) на западе города Мосул. По данным «Шафак ньюс», в районе Эн-Наби Шит в старой части Мосула террористы около пяти часов пытались прорвать оборону иракской армии.

Правительственные войска отразили нападение. В результате десятки боевиков были уничтожены. При этом многие из них были в поясах смертника.

Напомним, 10 июня иракские силы отразили наступление террористов ИГ в суннитском городе Ширкат к югу от Мосула, в ходе которого было убито свыше 30 военнослужащих и гражданских лиц.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

 

 

#мосул #ирак
Тимур Румянцев
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