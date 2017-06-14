Безработный расстрелял троих мужчин в доме лесника в Подмосковье

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Подольск, 14 июня. Безработный, проживающий в доме лесника, расстрелял трех мужчин в Подольске, сообщили источники в правоохранительных органах Подмосковья.

Инцидент произошел в поселке Дубровицы, расположенном недалеко от Подольска. Безработный проживал в доме лесника и позвал в гости троих мужчин. Позже между собеседниками возникла ссора и он открыл по ним огонь.

Трое мужчин были госпитализированы с места происшествия с тяжелыми травмами. 60-летний стрелок уже задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

На месте ссоры были найдены 7 пустых гильз и 36 патронов от мелкокалиберного оружия, а также охотничий нож, передает «Подмосковье 360».

Ранее сообщалось, что на станции метро «Выхино» в Москве задержали мужчину, который имел при себе травматический пистолет с патронами.