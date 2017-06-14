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Экономика
«Дочку» Roshen уличили в уклонении от уплаты налогов в России
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«Дочку» Roshen уличили в уклонении от уплаты налогов в России

15:22  14 Июня 2017
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«Дочку» Roshen уличили в уклонении от уплаты налогов в России

Москва, 14 июня. Управление Федеральной налоговой службы Липецкой области потребовало от «дочки» украинской кондитерской корпорации Roshen выплатить 150 млн рублей налогов, начисленных после проверки деятельности компании в 2014-2015 гг. 

Претензии со стороны ФНС заключаются в том, что «дочка» Roshen, выплачивая дивиденды на Украину, не имела права применять льготы, прописанные в соглашении между Россией и Украиной об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. 

Киев выразил категорическое несогласие с требованиями УФНС. По мнению украинской стороны, ФНС РФ пытается взыскать с корпорации дополнительные налоги; между тем, они были «надлежащим образом уплачены в бюджет Украины». Также в Roshen заявили, что будут защищать свои интересы, используя все имеющиеся правовые средства. 

#фнс
Владимир Багров
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