«Дочку» Roshen уличили в уклонении от уплаты налогов в России

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Москва, 14 июня. Управление Федеральной налоговой службы Липецкой области потребовало от «дочки» украинской кондитерской корпорации Roshen выплатить 150 млн рублей налогов, начисленных после проверки деятельности компании в 2014-2015 гг.

Претензии со стороны ФНС заключаются в том, что «дочка» Roshen, выплачивая дивиденды на Украину, не имела права применять льготы, прописанные в соглашении между Россией и Украиной об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

Киев выразил категорическое несогласие с требованиями УФНС. По мнению украинской стороны, ФНС РФ пытается взыскать с корпорации дополнительные налоги; между тем, они были «надлежащим образом уплачены в бюджет Украины». Также в Roshen заявили, что будут защищать свои интересы, используя все имеющиеся правовые средства.