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Алеппо, 14 июня. Западные СМИ во время освобождения сирийского Алеппо от боевиков пытались очернить действия сирийских войск и ВКС РФ, и эта масштабная кампания была подхвачена рядом стран и международных организаций. Об этом заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

По его словам, во время освобождения Восточного Алеппо от террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ) и прочих экстремистов ряд мировых СМИ распространял фальшивые новости об обстановке в городе.

«А целый ряд государств и международных организаций с готовностью подхватывали и тиражировали эти фальшивки», — добавил он.

Бородавкин также напомнил о «символе страданий Алеппо» — трехлетнем мальчике Омране Дакнише, которого «Белые каски» использовали ради бессовестной пропаганды. На самом деле ребенок живет в безопасности и вместе с отцом проклинает террористов и их пособников.

Добавим, ранее спикер МИД РФ Мария Захарова призвала журналистку Кристиану Аманпур сделать правдивое интервью с семьей ребенка из Алеппо, чьи фейковые фото распространяли американские СМИ.