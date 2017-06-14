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Самый большой в мире 4K-телевизор шокировал своей стоимостью
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Самый большой в мире 4K-телевизор шокировал своей стоимостью

17:13  14 Июня 2017
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Самый большой в мире 4K-телевизор шокировал своей стоимостью

Нью-Йорк, 14 июня. Компания C Seed  представила самый большой в мире телевизор с разрешением 4 тыс. пикселей по горизонтали.

Устройство Seed 262 с диагональю экрана 262 дюйма (более 6,5 метров) обладает 10 встроенными динамиками, а его вес составляет 800 кг. Все это оценивается в 540 тыс. долларов (30 млн рублей), не считая платы за установку телевизора (38,5 тыс. долларов).

«Насладитесь удовольствием, которое ранее можно было себе позволить лишь в частном кинотеатре в отдельном уголке вашего особняка», — сообщает C Seed.

Геннадий Плющев
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