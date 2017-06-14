Минобороны РФ разъяснило ситуацию с «бесхозной взрывчаткой» на базе Северного флота

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Москва, 14 июня. Оборонное ведомство Российской Федерации сегодня опровергло сообщения о якобы найденной на основной базе Северного флота двух тонн «бесхозной взрывчатки». Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Минобороны, 2 июня этого года на территории бывшего склада строительных материалов, оставленного коммерческой фирмой-подрядчиком, которая делала работы на существенном удалении от объектов Северного флота, были найдены два закопанных в грунте резервуара.

Однако после проведенных исследований и экспертиз оказалось, что данные емкости содержат «один из компонентов вещества, используемого для разрушения скальной породы».

В результате, резервуары «оперативно были эвакуированы вместе с содержимым и утилизированы», говорится в релизе ведомства.