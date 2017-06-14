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Россия
Минобороны РФ разъяснило ситуацию с «бесхозной взрывчаткой» на базе Северного флота
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Минобороны РФ разъяснило ситуацию с «бесхозной взрывчаткой» на базе Северного флота

15:01  14 Июня 2017
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Минобороны РФ разъяснило ситуацию с «бесхозной взрывчаткой» на базе Северного флота

Москва, 14 июня. Оборонное ведомство Российской Федерации сегодня опровергло сообщения о якобы найденной на основной базе Северного флота двух тонн «бесхозной взрывчатки». Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Минобороны, 2 июня этого года на территории бывшего склада строительных материалов, оставленного коммерческой фирмой-подрядчиком, которая делала работы на существенном удалении от объектов Северного флота, были найдены два закопанных в грунте резервуара.

Однако после проведенных исследований и экспертиз оказалось, что данные емкости содержат «один из компонентов вещества, используемого для разрушения скальной породы». 

В результате, резервуары «оперативно были эвакуированы вместе с содержимым и утилизированы», говорится в релизе ведомства.

#россия #минобороны #рф #флот
Дана Балан
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