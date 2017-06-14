Командные пункты ИГИЛ уничтожены к югу от Дейр эз-Зора

В Избранное

Скопировать

Дейр эз-Зор, 14 июня. Во время авианалета уничтожены три командных центра «Исламского государства».

Сирийские военные источники сообщают, что во время воздушных рейдов боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) понесли серьезные потери в живой силе. Три командных пункта игиловцев полностью уничтожены ракетно-бомбовыми ударами.

Источник отмечает, что в окрестностях осажденного Дейр эз-Зора ликвидированы семь единиц боевой техники террористов вместе с экипажами. Активные наземные боестолкновения ведутся около объекта Тамин (база 137-го артиллерийского полка).