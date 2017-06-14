Белоруссия откажется от использования российского рубля как резервной валюты

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Минск, 14 июня. Национальный банк Белоруссии с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах. Со следующего месяца белорусский регулятор полностью перейдет на международные стандарты, проинформировала пресс-служба ЦБ.

Уточняется, что речь идет о стандарте МВФ, который не включает рубль в список резервных валют. Такое решение было принято с учетом опыта, приобретенного во время участия в программе по управлению резервами Всемирного банка. На намерение отказаться от рубля как от резервной валюты также повлияли рекомендации МВФ.

На 1 июня белорусские резервы, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли 5,2 млрд долларов, по национальным стандартам — 5,6 млрд долларов.