Политика или экономика: почему Белоруссия отказалась держать деньги в российских рублях

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Национальный банк Белоруссии (НББ) исключит российские рубли из состава золотовалютных резервов, оставив валюту РФ только для выплат по государственным обязательствам. Не стоит искать в этом решении Минска политическую подоплеку, утверждают экономисты.

НББ объяснил свое решение рекомендациями Международного валютного фонда (МВФ) и практикой центральных банков других стран. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз белорусского регулятора, эта мера начнет действовать с 1 июля 2017 года. Именно с этой даты НББ будет использовать только стандарт МВФ, который не считает российский рубль резервной валютой. На 1 июня 2017 года объем золотовалютных резервов НББ оценивался в 5,239 млрд долларов по стандарту МВФ и в 5,604 млрд долларов по национальному стандарту.

Свое решение относительно исключения рубля при расчете золотовалютных запасов в НББ объяснили необходимостью совершенствовать правила управления золотовалютными резервами, рекомендациями Всемирного банка и МВФ, а также опытом управления активами центральных банков других государств.

В сообщении белорусского центробанка отмечается, что активы в российских рублях останутся на балансе НББ для «исполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства Республики Беларусь». Также российские рубли могут использоваться в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов Белоруссии.

«Мне сложно сказать, чем руководствовался центробанк Белоруссии, принимая такое решение, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей известный российский экономист и политолог Михаил Хазин. — Есть у меня гипотеза, что это связано с тем, что они боятся повторения истории 2014 года, когда российский рубль резко, а главное — внезапно девальвировался».

Впрочем, никакой угрозы для российской экономики решение белорусского регулятора не представляет, говорит Хазин.

Рутиной считает решение Национального банка Белоруссии директор аналитического департамента компании Alpari, независимый финансовый аналитик Александр Разуваев, по мнению которого, никаких предпосылок к падению российского рубля, тем более резкому, в настоящий момент нет.

При этом Разуваев не исключает, что неприятные воспоминания о девальвации российского рубля в 2014 году могли сыграть какую-то роль в решении НББ.

«Российский рубль действительно, к сожалению, не является резервной валютой, — отметил Разуваев в комментарии корреспонденту ФАН. — Этому есть различные причины. Все-таки мы рынок развивающийся, цена на нефть падает, да и девальвацию рубля, которая была в конце 2014 года, никто не забывал».

Тем не менее, в решении НББ не нужно искать политику или какое-то неуважение к российской экономике, считает аналитик.

«То, что Белоруссия следует правилам Международного валютного фонда, это, в общем-то, правильно, все так делают, тут я никаких причин для беспокойства не вижу, — отметил собеседник ФАН. — Не надо забывать, что валюта Белоруссии — белорусский рубль — привязан к корзине валют, где половину составляет российский рубль, а остальное делят доллар и евро, соответственно, 30% и 20%. С моей точки зрения, и после 1 июля предложение российских рублей на белорусском рынке будет достаточно серьезным. Примерно половина белорусского экспорта идет в Россию. Плюс Белоруссия собирается перевести на российские рубли расчеты с Россией за нефть и газ. Так что наши рубли им понадобятся».

При этом, отметил эксперт, в перспективе наши страны должны не оставлять усилий по созданию единой евразийской валюты.

«Я по-прежнему надеюсь, что у нас будет единая евразийская валюта — алтын, — отметил Александр Разуваев. — Соглашение об этом было подписано еще в 2011 году в Алма-Ате».

Напомним, в апреле 2014 года обсуждение планов введения единой евразийской валюты возобновилось, в частности было решено, что это должно произойти не позднее 2025 года. Рабочее название единой евразийской валюты — «алтын» или «евраз».

«Хотя активного движения в деле введения алтына пока нет, но, в частности, перевод расчетов Белоруссии на российские рубли за нефть и газ — это уже шаг в направлении создания единой валюты для всего евразийского пространства», — отметил Александр Разуваев.

Так что нынешнее решение ЦБ Белоруссии отказаться от российских рублей в качестве золоторезервной валюты — это просто рутинная процедура, еще раз подчеркнул финансовый аналитик.