ДНР: украинские силовики стягивают танки под Горловку

В Избранное

Скопировать

Донецк, 14 июня. Украинские силовики продолжают формировать ударную группировку на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать наличие запрещенного вооружения вдоль линии разграничения. Так, в районе населенного пункта Кодема под Горловкой выявлено прибытие шести танков», — пояснил он.

Басурин также добавил, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по прифронтовым районам Донецкой народной республики 656 снарядов и мин. Под ударами артиллерии ВСУ оказались 19 населенных пунктов ДНР.