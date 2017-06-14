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Новороссия
ДНР: украинские силовики стягивают танки под Горловку
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ДНР: украинские силовики стягивают танки под Горловку

15:01  14 Июня 2017
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ДНР: украинские силовики стягивают танки под Горловку

Донецк, 14 июня. Украинские силовики продолжают формировать ударную группировку на линии  соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать наличие запрещенного вооружения вдоль линии разграничения. Так, в районе населенного пункта Кодема под Горловкой выявлено прибытие шести танков», — пояснил он.

Басурин также добавил, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по прифронтовым районам Донецкой народной республики 656 снарядов и мин. Под ударами артиллерии ВСУ оказались 19 населенных пунктов ДНР.

#днр #всу #донбасс #горловка
Алексей Громов
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