Минский тормоз: глава ЛНР назвал провокацией политику Киева в отношении Донбасса

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Луганск, 14 июня. Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что минский процесс «превращается в тормоз». По его словам, благодаря усилиям Запада, в частности, Германии и Франции, а также Украины, минский процесс начинает превращаться в тормоз.

Плотницкий подчеркнул, что республики уже долгое время находятся в «тисках» и научились использовать любую ситуацию в свою пользу.

«Если это и назвать тормозом, то хорошо, что мы притормозили активные боевые действия. И на сегодняшний день они действительно для нас, начиная с 2015 года, являются возможностью для создания своих вооруженных сил, возможностью для повышения и укрепления нашей экономики», — цитирует его слова РИА Новости.

Глава ЛНР добавил, что главная цель республики заключается в том, чтобы минский процесс работал, поскольку никакой альтернативы ему пока не существует. В будущем ЛНР и далее намерена не нарушать договоренностей, которые были достигнуты во время переговоров в Минске.