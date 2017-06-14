Звезды сериала «Сваты» Добрынин и Артемьева попали в черный список врагов Украины

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Киев, 14 июня. Российские актеры Николай Добрынин и Людмила Артемьева попали в базу данных сайта «Миротворец».

Черный список Киева пополнили российские актеры, исполнившие роли в украинском комедийном сериале «Сваты». Добрынин и Артемьева были внесены в базу данных сайта «Миротворец», так как якобы вели «незаконную гастрольную деятельность» и осуществили «сознательное нарушение государственной границы Украины», передает RT.

11 июня музыканты групп «Кукрыниксы», «Черный кофе», «Декабрь», «Ногу свело!», «АукцЫон» и «Калинов мост» были внесены в базу украинского сайта за якобы незаконную концертную деятельность на территории Крыма.