Путин и Трамп могут обсудить Сирию на полях саммита G20 — де Мистура

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Осло, 14 июня. Саммит «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге 7-8 июля, создаст для президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможность обсудить будущее Сирии, заявил спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура.

В Гамбурге могут пройти потенциальный встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. «Оба, безусловно, уделяют внимание сирийскому вопросу, и для них это будет удачная возможность обсудить его», — сказал эмиссар.

По его словам, создание зон деэскалации в Сирии и возможность работы наблюдателей вряд ли улучшит ситуацию в долгосрочной перспективе. Де Мистура подчеркнул, что политические перспективы у данных инициатив появятся по итогам переговоров Москвы и Вашингтона. Спецпосланник отметил, что «когда Россия и Америка достигают согласия по каким-либо параметрам, повлиять на других становится или легче». Он призвал следить за развитием ситуации на полях саммита в Гамбурге.