Более 70 человек пострадали при пожаре в высотке Лондона, два десятка — в реанимации

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Лондон, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства пожара в западной части столицы Соединенного Королевства. Об этом рассказали представители Службы скорой помощи Лондона.

Инцидент произошел в жилом доме Grenfell Tower. Согласно предварительным данным, в результате пожара пострадали 74 человека. Непосредственно 64 человека были госпитализированы (20 из них находятся в тяжелом состоянии).

Напомним, ранее пресс-служба Скотланд-Ярда заявила о том, что пожар в высотном здании Grenfell Tower унес жизни шести человек.