Дадим отпор: чем займется в Совфеде новая комиссия по защите суверенитета

В Избранное

Скопировать

В Совете Федерации создана Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Решение о создании временной комиссии по противодействию иностранному вмешательству в суверенные дела России было принято на сегодняшнем заседании Совета Федерации. Предполагается, что члены комиссии ежегодно будут отчитываться о проделанной работе, а первый доклад может быть представлен уже этой осенью.

Руководителем комиссии был назначен замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов. Как сообщается на сайте Совфеда, зампредом комиссии назначен заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Борис Невзоров. Также в новый орган контроля и мониторинга вошли сенаторы Олег Морозов и Ольга Тимофеева — от международного комитета, Алексей Александров, Виталий Богданов и Людмила Бокова — от комитета по госстроительству и конституционному законодательству, от комитета по регламенту — Владимир Полетаев, члены комитета по обороне и безопасности Алексей Кондратьев и Ольга Ковитиди, член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко.

Предполагается, что в обязанности членов комиссии будут входить мониторинг, анализ деятельности других стран, международных организаций и межгосударственных объединений, направленной на вмешательство во внутриполитическую, экономическую, культурную и гуманитарную деятельность России.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, цель любого вмешательства в суверенные дела страны — «расшатать ситуацию и обеспечить смену неугодного режима». Иными словами, устроить государственный переворот, как это случилось с Украиной в 2014 году и рядом других стран. Валентина Матвиенко подчеркнула, что все перемены должны осуществляться в рамках демократических институтов.

Она отметила, что в России созданы абсолютно все условия для демократического выбора власти, а те, кто планирует участие в выборах, вправе создавать политические партии и собирать вокруг себя единомышленников.

Матвиенко также добавила, что любая страна должна быть в состоянии защитить себя и интересы собственных граждан, и напомнила о ситуации в соседней стране — Украине — и то, как Госдепартамент США выделил «пять миллиардов долларов «на развитие демократии». Что по факту и привело к вооруженному перевороту и смене власти в стране.

Ранее бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в интервью телеканалу CBS подтвердил вмешательство США во внутренние дела России и ряда других стран. Гейтс напрямую заявил, что Соединенные Штаты стоят за «цветными революциями» в Восточной Европе, точнее в Грузии и на Украине. «Этот человек (Владимир Путин — Прим. ФАН.) видел, как Америка выступала против его переизбрания в 2012 году», — заявил он.

Член Совета Федерации от Республики Татарстан, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, чем конкретно будет заниматься новая комиссия и как появилась инициатива по ее формированию.

«Во-первых, не мы это придумали. Такого рода структуры в парламентах других стран уже давно существуют, в частности и в Соединенных Штатах Америки. Это желание каждой страны видеть проблему собственной безопасности, насколько она гарантирована, насколько страна защищена от вмешательства других интересантов, насколько гарантирован суверенитет страны. В этом смысле мы ничего нового не придумали, — комментирует для ФАН Олег Морозов. — Во-вторых, а это наиболее важно, главная задача этой комиссии — мониторинг действующего законодательства. Поскольку комиссия парламентская, ее главная задача не подменять собой соответствующие службы, которые по своему предназначению должны заниматься выявлением всевозможных подрывных структур, граждан, которые нарушают законодательство Российской Федерации и подрывают нашу безопасность».

Сенатор Морозов подчеркнул, что выявлением всевозможных угроз и «подрывных элементов» должны заниматься и занимаются ФСБ и другие созданные для этой работы структуры.