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ДНР: два человека погибли под артиллерийским огнем ВСУ
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ДНР: два человека погибли под артиллерийским огнем ВСУ

14:42  14 Июня 2017
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ДНР: два человека погибли под артиллерийским огнем ВСУ

Донецк, 14 июня. Два человека погибли в результате артиллерийских ударов ВСУ по территории Донецкой народной республике. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в результате ночных обстрелов ВСУ погиб один военнослужащий Донецкой народной республики. Кроме того, от пули снайпера ВСУ погибла мирная жительница села Саханка на юге ДНР.

Он также добавил, что за минувшие сутки подразделения ВСУ 65 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 19 населенных пунктов в Донецкой народной республике. 

#днр #всу #донбасс
Алексей Громов
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