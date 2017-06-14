Сирия: более 25 тысяч христиан вернулись в Алеппо

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Алеппо, 14 июня. Более 25 тысяч сирийских христиан вернулись в освобожденный от боевиков город Алеппо. Об этом заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

«До захвата Восточного Алеппо террористами там проживало 150 тысяч христиан. После осталось всего несколько десятков. А вот сейчас в свои дома вернулись уже более 25 тысяч алеппских христиан», — сказал он.

Добавим, ранее настоятель Антиохийского православного храма св. пророка Илии в Алеппо отец Джабраил Азар заявил, что в старой части сирийского города от рук террористов серьезно пострадали несколько древних церквей, которые теперь предстоит восстановить. Часть из них была полностью уничтожена.